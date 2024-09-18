Мужчина пытался выпрыгнуть из окна пятиэтажки в Актау

Инцидент произошел в 14 микрорайоне. На вызов прибыли полиция, медики и бойцы СОБР, рассказали очевидцы.

Фото очевидцев

По словам очевидцев, сегодня, 17 сентября, примерно в 21:15 полиция задержала мужчину в одной из съемных квартир в доме №4.

Как говорят жильцы, между главой семейства и его супругой возникла ссора, в ходе которой мужчина схватился за нож. Он грозился пырнуть себя ножом и спрыгнуть (предположительно, с 3-го этажа).

Прибывшие правоохранители забрали мужчину. Жители говорят, что он был в нетрезвом состоянии. Его жена и ребенок также отправились в полицию.

По данным департамента полиции региона, на "102" поступил вызов о том, что мужчина хочет спрыгнуть с этажа. Прибывшие сотрудники полиции начали вести с ним переговоры, не дав совершить суицид. На данный момент выясняются все обстоятельства.

В пресс-службе Скорой помощи сообщили, что жалоб ни от кого не поступало.

Напомним, ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором мужчина вонзил в себя нож и со словами «Я этого преступления не совершал» спрыгнул с четвертого этажа жилого дома.

По факту произошедшего полиция завела уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

Корреспондент Lada.kz проехал на место происшествия и узнал некоторые подробности инцидента