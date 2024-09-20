Две девочки остаются в крайне тяжелом состоянии после ДТП в Актау

Врачи Мангистауской областной детской больницы рассказали о состоянии двух девочек, пострадавших в результате ДТП в районе «Автодрома».

Фото из архива Lada.kz

По данным врачей, обе девочки 2008 и 2022 годов рождения, пострадавшие в результате ДТП в районе «Автодрома», остаются в крайне тяжелом состоянии.

Состояние крайне тяжелое, находятся в реанимации, - сообщили врачи.

Момент наезда на детей в Актау попал на видео.

Напомним, авария произошла вечером 13 сентября. В ДТП пострадали две девочки 2008 и 2022 годов рождения. Одну из девочек прооперировали.

В департаменте полиции Мангистауской области прокомментировали эту дорожную аварию. По факту нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, зарегистрировано уголовное дело согласно статье 345 УК РК.