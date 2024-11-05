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05.11.2024, 17:03

О состоянии двоих пострадавших от обрушения конструкции остановки в Актау рассказали медики

Происшествия 0 4 268 Александр Рыжих

В пресс-службе Мангистауской областной больницы рассказали, в каком состоянии находятся пострадавшие от обрушения конструкции автобусной остановки. Одного из пострадавших госпитализировали в палату интенсивной терапии.

Иллюстративное фото из архива lada.kz
Иллюстративное фото из архива lada.kz

После произошедшего в 1 микрорайоне, когда на людей обрушилась конструкция автобусной остановки, в травмпункт приемного отделения областной больницы доставлены два пациента.

Один из пациентов 1976 года рождения в данный момент находится под наблюдением врачей с диагнозом «Закрытый перелом 4-й проксимальной фаланги левого запястья».

 Пациент 1972 года рождения госпитализирован в палату интенсивной терапии отделения хирургии №1 с диагнозом «Сочетанная травма. Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга. Множественные переломы ребер справа (2–9). Правосторонний пневмоторакс», - рассказали в областной больнице. 

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обрушения автобусной остановки, вызванного сильным ветром 5 ноября, пострадал один человек. Очевидцы засняли, как пострадавшему оказывают медицинскую помощь.

Позже, в городской администрации сообщили, что упавшая на человека конструкция автобусной остановки не была закреплена.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
"на людей обрушилась конструкция автобусной остановки",-----В суд надо подавать на акимат (ЖКХ и Пассажирского транспорта) чтобы возместили моральный и материальный ущерб пострадавшим
05.11.2024, 12:36
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