О состоянии двоих пострадавших от обрушения конструкции остановки в Актау рассказали медики

В пресс-службе Мангистауской областной больницы рассказали, в каком состоянии находятся пострадавшие от обрушения конструкции автобусной остановки. Одного из пострадавших госпитализировали в палату интенсивной терапии.

Иллюстративное фото из архива lada.kz

После произошедшего в 1 микрорайоне, когда на людей обрушилась конструкция автобусной остановки, в травмпункт приемного отделения областной больницы доставлены два пациента.

Один из пациентов 1976 года рождения в данный момент находится под наблюдением врачей с диагнозом «Закрытый перелом 4-й проксимальной фаланги левого запястья».

Пациент 1972 года рождения госпитализирован в палату интенсивной терапии отделения хирургии №1 с диагнозом «Сочетанная травма. Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга. Множественные переломы ребер справа (2–9). Правосторонний пневмоторакс», - рассказали в областной больнице.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обрушения автобусной остановки, вызванного сильным ветром 5 ноября, пострадал один человек. Очевидцы засняли, как пострадавшему оказывают медицинскую помощь.

Позже, в городской администрации сообщили, что упавшая на человека конструкция автобусной остановки не была закреплена.