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06.11.2024, 20:10

Автобусная остановка рухнула на маму: жительница Актау раскритиковала акимат и полицию

Происшествия 0 2 486 Алия Шарипова

Дочь пострадавшей от обрушения конструкции автобусной остановки  раскритиковала работу полиции и акимата. По ее словам, после происшествия правоохранители не смогли принять у нее заявление. Кроме того, до сегодняшнего дня с семьей не связались сотрудники городской администрации.

Кадр видео
Кадр видео

О том, что мама пострадала, дочь узнала из Интернета.

Я позвонила на ее телефон, ответил, видимо, фельдшер, сказал, что везет маму в больницу. Я поехала туда. В медучреждении ей сделали обследование, - рассказала она.

У 52-летней женщины зафиксировали переломы восьми ребер и плеча со смещением, множественные ссадины и гематомы, проткнуто легкое.

Ситуация усугубляется и тем, что  пострадавшая – инвалид II группы. У нее установлены два протеза в коленях, диагностирована гидроцефалия. Также пострадавшая находится на учете у кардиолога.

По этим причинам дочь переживает, что полученные в происшествии травмы могут в дальнейшем пагубно сказаться на здоровье матери.

Офтальмолог сказала, что, возможно, не будет видеть один глаз, - рассказала она.

По словам дочери, в больницу к двоим пострадавшим в результате обрушения автобусной остановки прибыла полиция. Правоохранители приняли заявление только у одного – и это была не мама девушки.

Мне сказали, что не могут со мной коммуницировать на русском языке, и что свяжутся со мной, но в итоге мне никто не позвонил, - рассказала она.

К слову, не выходили на контакт с потерпевшей и сотрудники акимата.

Мужчина, который пострадал при обрушении остановки, сказал, что к нему домой приходили из акимата, ЧС-ники, представители подрядной организации, которая устанавливала остановку. К нам – нет, - рассказала дочь пострадавшей.

Семья уже обратилась к адвокату за консультациями. Дочь потерпевшей хочет, чтобы причастных лиц привлекли к ответственности.

Сейчас пострадавшая находится в реанимации хирургического отделения Мангистауской областной многопрофильной больницы в 26 микрорайоне.

По словам дочери, из легких мамы откачивают жидкость. Впереди – операция на руке, которую проведут после стабилизации состояния женщины.

Напомним, 5 ноября из-за сильного ветра в 1 микрорайоне произошло обрушение автобусной остановки, в ходе которого пострадали два человека 1972 и 1976 годов рождения. Их на «скорой» доставили в больницу.

В городской администрации сообщили, что упавшая конструкция не была закреплена.

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