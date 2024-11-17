Школьника избили в Актау – что ответили в больнице?

О последствиях избиения учащегося толпой в школе №24 выяснял у медиков корреспондент Lada.kz .

Фото: кадр из видео

Как стало известно, вызов в Скорую помощь по данному факту не поступал.

В Мангистауской областной многопрофильной детской больнице также сообщают, что ребенка не доставляли в медучреждение.

В региональную многопрофильную больницу обращений также не было.

Напомним, инцидент произошел 15 ноября в школе №24. Учащиеся толпой избили своего сверстника. К ситуации привлекли представителей правоохранительных органов и отдела образования, а также законных представителей участников происшествия.

Прокуратурой Мангистауской области дано соответствующее поручение департаменту полиции и отделу образования. Ситуация взята на контроль