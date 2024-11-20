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20.11.2024, 16:33

Трагическое ДТП в Жанаозене: медики рассказали о состоянии пострадавших

Происшествия 0 1 584 Алия Шарипова

Стало известно о состоянии двоих подростков, пострадавших в аварии в Жанаозене.

Фото очевидцев
Фото очевидцев

Как сообщил директор Жанаозенской многопрофильной городской больницы, врач-хирург Берик Каунов, мальчики получили множественные серьезные травмы.

Бригадой "103" подростки в экстренном порядке были доставлены в приемное отделение городской больницы. При поступлении у них отмечены тяжелое состояние, клиника политравмы в виде ушиба головного мозга, сотрясения головного мозга, перелома костей черепа без смещения, перелома нижней челюсти, перелома бедренной кости, плечевой кости, закрытой травмы грудной клетки, ушибы легкого, кома, шок I-II стадии, - сообщил глава медучреждения.

По словам Берика Каунова, в настоящее время пациенты находятся в отделении реанимации. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое, без ухудшения.

Сегодня одному из мальчиков провели операцию по стабилизации перелома бедренной кости. После выведения из шокового состояния второму мальчику в ближайшее время планируем провести операцию по стабилизации плечевой кости. Сейчас по прогнозу говорить что-либо рано, но мы настроены на благоприятный исход. Всем коллективом нашей больницы переживаем за здоровье детей. У ребят будет долгий период восстановления и реабилитации, но прогноз должен быть положительным, - заключил директор.

Напомним, 18 ноября в Жанаозене трое подростков 2010 и 2011 годов рождения ехали на мопеде и столкнулись с легковым автомобилем. Мальчик 2011 года скончался на месте происшествия. Полиция завела уголовное дело по факту произошедшего.

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