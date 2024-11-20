Автомобиль протаранил магазин в Актау: есть пострадавшая

В 27 микрорайоне сегодня, 20 ноября, автомобиль въехал в продуктовый магазин. В результате происшествия пострадала девушка. Об этом сообщили в пресс-службе Мангистауской областной Станции скорой и неотложной медицинской помощи.

Фото: кадр из видео / instagram.com/112.aqtau/

Инцидент произошел рядом с домом №4 и попал на камеры очевидцев. На кадрах видно покореженный автомобиль и разрушенный продуктовый магазин.

По данным пресс-службы Мангистауской областной Станции скорой и неотложной медицинской помощи, в происшествии пострадала 19-летняя девушка – ее в результате ДТП зажало между полок.

Пациентка жаловалась на боли в левой ноге, в спине, в левом тазобедренном суставе, чувствовала ограничение в движениях. По ее словам, она получила травмы в результате ДТП (машина въехала в магазин, продуктовые полки защемили ноги и поясницу), - сообщили в пресс-службе.

Медики не исключают переломов, ушибов внутренних органов. Пострадавшую доставили в Мангистаускую областную многопрофильную больницу для дальнейшего обследования.

Редакция ожидает комментарий от департамента полиции региона.

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