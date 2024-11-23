Пьяный водитель на «легковушке» влетел в яму в Актау

Инцидент произошел в 31А микрорайоне у жилого комплекса «Тыныш». Подробности предоставила пресс-служба Мангистауской областной скорой и неотложной медицинской помощи.

Фото: кадр из видео

Каким образом водитель на легковом автомобиле оказался в выкопанной коммунальщиками яме, пока неизвестно. Автовладельца помогли вызволить из машины и передать медикам.

По данным пресс-службы Мангистауской областной скорой и неотложной медицинской помощи, мужчина отказался от доставки в стационар, был в состоянии алкогольного опьянения. Его передали сотрудникам полиции.

Правоохранители оформили водителя по статье 608 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения). Данное правонарушение предусматривает арест на 15 суток и лишение водительских прав на семь лет. Материалы переданы в суд.

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