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05.12.2024, 19:11

Появились кадры поджога мужчины у стен областного акимата в Актау

Происшествия 0 3 303 Наталья Вронская

Видео самоподжога опубликовал один из местных пабликов в социальной сети. Напомним, инцидент произошел сегодня, 5 декабря, в областном акимате. Сейчас мужчина находится в областной больнице в тяжелом состоянии, сообщает lada.kz. 

стоп кадр из видео
стоп кадр из видео

На кадрах видно, как полицейские пытаются остановить поджигателя от катастрофических действий. Однако он решительно обливает себя горючей смесью. Мужчина вспыхивает в одну секунду, а затем стремительно бежит к дверям акимата и проникает внутрь.

Уже там его, до приезда пожарных, потушат из огнетушителей. Затем постравшего на скорой  увозят в Мангистаускую областную больницу.

Инцидент произошел сегодня после обеда. Мужчина потребовал личной встречи с акимом области, объявление о приеме появилось в чате акимата Мангистауской области. Этот чат был создан несколько лет назад. В нем жители и представители разных государственных структур могут обмениваться жалобами, информацией. В нем состоят свыше 22 тысяч подписчиков. По данным областного акимата, некий неизвестный с утра опубликовал объявление о том, что сегодня аким области ждет всех желающих на личный прием. Модератор несколько раз удалял сообщение, но по итогу пропустил новое обновление.

Мужчина, придя в акимат, требовал встречи с акимом области. Ему объяснили, что сегодня неприемный день и нужно прийти по графику. Мужчина вышел и перед зданием акимата облил себя горючей смесью и поджог.

Журналист Михаил Козачков в своем телеграм-канале сообщил, что пострадавший являлся бывшим работником Samruk Business Academy. Месяц назад в редакцию lada.kz сотрудники этой организации направляли видеообращение на имя руководства страны и области.

Напомним, в акимате области рассказали, что мужчина требовал личного приема с акимом региона, однако получил отказ, после чего он совершил поджог в холле областной администрации. Состояние мужчины оценивается как тяжелое, в полиции возбудили уголовное дело. 

 

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