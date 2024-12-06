Появились кадры поджога мужчины у стен областного акимата в Актау

Видео самоподжога опубликовал один из местных пабликов в социальной сети. Напомним, инцидент произошел сегодня, 5 декабря, в областном акимате. Сейчас мужчина находится в областной больнице в тяжелом состоянии, сообщает lada.kz.

стоп кадр из видео

На кадрах видно, как полицейские пытаются остановить поджигателя от катастрофических действий. Однако он решительно обливает себя горючей смесью. Мужчина вспыхивает в одну секунду, а затем стремительно бежит к дверям акимата и проникает внутрь.

Уже там его, до приезда пожарных, потушат из огнетушителей. Затем постравшего на скорой увозят в Мангистаускую областную больницу.

Инцидент произошел сегодня после обеда. Мужчина потребовал личной встречи с акимом области, объявление о приеме появилось в чате акимата Мангистауской области. Этот чат был создан несколько лет назад. В нем жители и представители разных государственных структур могут обмениваться жалобами, информацией. В нем состоят свыше 22 тысяч подписчиков. По данным областного акимата, некий неизвестный с утра опубликовал объявление о том, что сегодня аким области ждет всех желающих на личный прием. Модератор несколько раз удалял сообщение, но по итогу пропустил новое обновление.

Мужчина, придя в акимат, требовал встречи с акимом области. Ему объяснили, что сегодня неприемный день и нужно прийти по графику. Мужчина вышел и перед зданием акимата облил себя горючей смесью и поджог.

Журналист Михаил Козачков в своем телеграм-канале сообщил, что пострадавший являлся бывшим работником Samruk Business Academy. Месяц назад в редакцию lada.kz сотрудники этой организации направляли видеообращение на имя руководства страны и области.

Напомним, в акимате области рассказали, что мужчина требовал личного приема с акимом региона, однако получил отказ, после чего он совершил поджог в холле областной администрации. Состояние мужчины оценивается как тяжелое, в полиции возбудили уголовное дело.