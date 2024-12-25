Облздрав Мангистау опубликовал данные пострадавших рейса Баку-Грозный

По последним данным, всего в медучреждениях находятся 29 пострадавших. В Мангистаускую областную многопрофильную больницу доставили 27 человек, из них 11 находятся в тяжелом состоянии в реанимации.
В Мангистаускую областную детскую больницу доставили двоих детей 11 и 16 лет. Их готовят к операции.
Данные детей
- Арсбаефа Мариям, 13.08.2013 года рождения, с предварительным диагнозом: «Закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясение головного мозга. Ушиб и ссадины лица, носа, области таза. Перелом костей таза».
- Джерова Салихат Хазриловна, 22.01.2008 года рождения, предварительный диагноз: «Закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясение головного мозга. Открытый перелом левой голени со смещением. Травматический шок 1-2 степени».
Данные взрослых
- Асанов Ринат, 03.11.2004, Кыргызстан;
- Османов Т., 20.08.1998, Кыргызстан;
- Джумалиев Е., 04.07.1988, Россия;
- Евстегнеева К., 30.07.1990, Россия;
- Байрамзара А., 28.03.2004, Азербайджан;
- Алиев З., 05.06.1998, Азербайджан;
- Жалелов Н., 01.09.1992, Азербайджан;
- Мамедов З., 17.08.1988, Россия;
- Сираков Н., 17.03.1953, Азербайджан;
- Арысбаева М., 06.02.1980, Россия;
- Асадов С., 15.08.1967, Азербайджан;
- Бисекеева Д., 1970, Россия;
- Караев Н., 07.06.1988, Азербайджан;
- Сейдахматова М., 1975, Россия;
- Кадиров Г., 28.05.1978, Азербайджан;
- Разимли А., 20.09.1999, Азербайджан;
- Эдиев У., 15.09.1969, Россия;
- Неизвестный (имя Азой), Россия;
- Джапаров Т., 26.04.1992, Азербайджан;
- Дережиев Т., 09.01.1959, Азербайджан;
- Дирбисиков С., 12.30.1986, Азербайджан;
- Папахов С., 30.10.1976, Россия;
- Кафа Ш., 26.01.1981, Азербайджан;
- Неизвестная Лейла, 1996 года рождения, Азербайджан;
- Рахимов С., 30.10.1976, Россия;
- Неизвестная женщина , 32 года, гражданство неизвестно;
- Неизвестная женщина , 40 лет, гражданство неизвестно;
- Арсбаева М. (ребенок), 13.08.2013, живет в Германии, гражданство не знает;
- Джерова С.Х. (ребенок), 22.01.2008, Азербайджан.
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