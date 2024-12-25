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25.12.2024, 14:58

Облздрав Мангистау опубликовал данные пострадавших рейса Баку-Грозный

Происшествия 0 5 934 Алия Шарипова

Управление здравоохранения Мангистауской области опубликовало данные пострадавших пассажиров трагического рейса Баку-Грозный.

Фото: Lada.kz
Фото: Lada.kz

По последним данным, всего в медучреждениях находятся 29 пострадавших. В Мангистаускую областную многопрофильную больницу доставили 27 человек, из них 11 находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

В Мангистаускую областную детскую больницу доставили двоих детей 11 и 16 лет. Их готовят к операции.

Данные детей

  • Арсбаефа Мариям, 13.08.2013 года рождения, с предварительным диагнозом: «Закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясение головного мозга. Ушиб и ссадины лица, носа, области таза. Перелом костей таза».
  • Джерова Салихат Хазриловна, 22.01.2008 года рождения, предварительный диагноз: «Закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясение головного мозга. Открытый перелом левой голени со смещением. Травматический шок 1-2 степени».

Данные взрослых

  1. Асанов Ринат, 03.11.2004, Кыргызстан;
  2. Османов Т., 20.08.1998, Кыргызстан;
  3. Джумалиев Е., 04.07.1988, Россия;
  4. Евстегнеева К., 30.07.1990, Россия;
  5. Байрамзара А., 28.03.2004, Азербайджан;
  6. Алиев З., 05.06.1998, Азербайджан;
  7. Жалелов Н., 01.09.1992, Азербайджан;
  8. Мамедов З., 17.08.1988, Россия;
  9. Сираков Н., 17.03.1953, Азербайджан;
  10. Арысбаева М., 06.02.1980, Россия;
  11. Асадов С., 15.08.1967, Азербайджан;
  12. Бисекеева Д., 1970, Россия;
  13. Караев Н., 07.06.1988, Азербайджан;
  14. Сейдахматова М., 1975, Россия;
  15. Кадиров Г., 28.05.1978, Азербайджан;
  16. Разимли А., 20.09.1999, Азербайджан;
  17. Эдиев У., 15.09.1969, Россия;
  18. Неизвестный (имя Азой), Россия;
  19. Джапаров Т., 26.04.1992, Азербайджан;
  20. Дережиев Т., 09.01.1959, Азербайджан;
  21. Дирбисиков С., 12.30.1986, Азербайджан;
  22. Папахов С., 30.10.1976, Россия;
  23. Кафа Ш., 26.01.1981, Азербайджан;
  24. Неизвестная Лейла, 1996 года рождения, Азербайджан;
  25. Рахимов С., 30.10.1976, Россия;
  26. Неизвестная женщина , 32 года, гражданство неизвестно;
  27. Неизвестная женщина , 40 лет, гражданство неизвестно;
  28. Арсбаева М. (ребенок), 13.08.2013, живет в Германии, гражданство не знает;
  29. Джерова С.Х. (ребенок), 22.01.2008, Азербайджан.
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