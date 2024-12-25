Облздрав Мангистау опубликовал данные пострадавших рейса Баку-Грозный

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По последним данным, всего в медучреждениях находятся 29 пострадавших. В Мангистаускую областную многопрофильную больницу доставили 27 человек, из них 11 находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

В Мангистаускую областную детскую больницу доставили двоих детей 11 и 16 лет. Их готовят к операции.

Данные детей

Арсбаефа Мариям, 13.08.2013 года рождения, с предварительным диагнозом: «Закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясение головного мозга. Ушиб и ссадины лица, носа, области таза. Перелом костей таза».

Джерова Салихат Хазриловна, 22.01.2008 года рождения, предварительный диагноз: «Закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясение головного мозга. Открытый перелом левой голени со смещением. Травматический шок 1-2 степени».

Данные взрослых