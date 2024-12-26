Двое из погибших в крушении самолета казахстанца работали нефтяниками в Мангистау

На борту упавшего самолета Embraer ERJ-190, принадлежащего компании AZAL, находилось 6 граждан Казахстана. Коллеги погибших Бауыржана Жумагулова и Сандибека Тулесинова выразили семьям и близким глубокие соболезнования, сообщает lada.kz.

коллаж Lada.kz (фото предоставлено КМГ)

Коллектив АО НК «КазМунайГаз» выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Актау.

«Со скорбью сообщаем, что в результате крушения воздушного судна авиакомпании Azerbaijan Airlines трагически погибли наши коллеги Бауржан Джумагулов и Сандибек Тулесинов. КазМунайГаз оказывает всю необходимую помощь родным и близким погибших работников ТОО «ОзенМунайСервис» и ТОО «МунайФилдСервис», - рассказали в компании.

В городе Жанаозен заместитель председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» Бекзат Абайылданов, директор Представительства КМГ в Актау Есен Утеев и руководители дочерних предприятий КМГ в Мангистауской области посетили семьи погибших.

Джумагулов Бауыржан Джумабаевич, работник ТОО «ОзенМунайСервис», помощник бурильщика 4-го разряда. Бауыржан работал в компании с 2008 года и был преданным своей профессии. ТОО «ОзенМунайСервис» — дочернее предприятие КМГ.

Тулесинов Сандибек Екибаевич, работник ТОО «МунайФилдСервис», инженер механического-энергетического отдела. Сандибек проработал в отрасли более 16 лет. ТОО «МунайФилдСервис» — подрядная организация АО «Озенмунайгаз».

Редакция lada.kz также выражает глубокие соболезнования семьям погибших.