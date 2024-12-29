Расследование авиакатастрофы: наблюдатель из ООН прибыл в Актау

По поручению международной организации гражданской авиации (ИКАО) в Актау прибыл наблюдатель – руководитель секции расследования авиационных происшествий. Все 17 экспертов примут участие в расследовании авиапроисшествия, передает министерство транспорта РК.

Фото министерства транспорта РК

Сегодня, 29 декабря, по поручению генерального секретаря Международной организации гражданской авиации (ИКАО), являющейся специализированным учреждением ООН, прибыл аккредитованный наблюдатель – руководитель секции расследования авиационных происшествий господин Тормодур Тормодсон.

ИКАО высоко оценила действия авиационных властей Казахстана в открытости проведения расследования, в том числе факт задействования заинтересованных государств.

Таким образом, все 17 международных экспертов находятся в Актау и примут участие в расследовании.

Напомним, турецкие специалисты также примут участие в расследовании авиакатастрофы.

Над инцидентом с крушением самолета также будут работать бразильские специалисты.