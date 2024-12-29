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29.12.2024, 17:51

Причину крушения самолета близ Актау назвал президент Азербайджана

Происшествия 0 9 323 Сергей Кораблев

Глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил о повреждении гражданского самолета извне, передает информационно-аналитический портал Minval.az.

Глава Азербайджана Ильхам Алиев. Фото информационно-аналитического портала Minval.az
Глава Азербайджана Ильхам Алиев. Фото информационно-аналитического портала Minval.az

Президент отметил, что окончательная версия станет известна после вскрытия черных ящиков, но и первоначальные версии достаточно обоснованны и опираются на факты.

Факты заключаются в том, что азербайджанский гражданский самолет получил повреждения извне на территории России, близ города Грозный, и практически потерял управление. Мы также знаем, что наш самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. Это первое повреждение, нанесенное самолету. Вследствие обстрела с земли серьезные повреждения получила хвостовая часть самолета, - говорит глава республики.

Президент также заявил, что 27 декабря азербайджанская сторона официально передала свои требования России извиниться и наказать виновных, а также выплатить компенсации.

В чем суть этих требований? Во-первых, российская сторона должна извиниться перед Азербайджаном. Во-вторых, она должна признать свою вину. В-третьих, виновные должны быть наказаны и привлечены к уголовной ответственности, а Азербайджанскому государству, пострадавшим пассажирам и членам экипажа должна быть выплачена компенсация. Это наши условия. Первое из них было выполнено уже вчера. Я надеюсь, что остальные наши условия также будут приняты. Все эти условия справедливы, - подытожил Ильхам Алиев.

Ранее член экипажа Зульфугар Асадов, который остался в живых, поделился подробностями трагического авиапроисшествия и также заявил о внешнем воздействии.

Позже другой пассажир Субхонкул Рахимов рассказал о хлопке за бортом до падения самолета. 

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Комментарии

3 комментарий(ев)
Базелик
Базелик
Ильхам Алиев-типичный представитель "купи-продай" ровно такой же каких мы видим на рынке "Волна" ))), бегунки в казфруты. Для тех кто не понял, Алиев будет петь песенки европейцев
30.12.2024, 05:37
Кинст
Кинст
На мой взгляд сильно поспешное заявление, как его, так и других офф. лиц, говорящих об этом. Ещё идёт расследование, расшифровка чёрных ящиков (самописцев), изучение всех обстоятельств до и после. Даже у представителей комиссии я не слышал заявлений о версиях. Кроме того, вызывает вопросы следующее. Почему винят только Россию? Ведь шло отражение атаки БПЛА на аэропорт. Почему не адресует вопрос о прямой или косвенной причастности Украины? Ведь атаку ИХ беспилотников отражали в тот момент. Почему атака БПЛА случайно или намеренно совпала с подлётом этого борта к Грозному? Почему пострадал именно этот борт, ведь явно в небе над Грозным в тот момент он был не один.... Слишком поспешно он делает заявления. Как будто хотят намеренно вбить клин между РФ и другими странами.
30.12.2024, 04:37
Банкир
Банкир
Если самолет повредили под Грозным, как он долетел до Актау? А укров не спрашивали про повреждения?
29.12.2024, 16:04
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