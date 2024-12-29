Причину крушения самолета близ Актау назвал президент Азербайджана

Глава Азербайджана Ильхам Алиев. Фото информационно-аналитического портала Minval.az

Президент отметил, что окончательная версия станет известна после вскрытия черных ящиков, но и первоначальные версии достаточно обоснованны и опираются на факты.

Факты заключаются в том, что азербайджанский гражданский самолет получил повреждения извне на территории России, близ города Грозный, и практически потерял управление. Мы также знаем, что наш самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. Это первое повреждение, нанесенное самолету. Вследствие обстрела с земли серьезные повреждения получила хвостовая часть самолета, - говорит глава республики.

Президент также заявил, что 27 декабря азербайджанская сторона официально передала свои требования России извиниться и наказать виновных, а также выплатить компенсации.

В чем суть этих требований? Во-первых, российская сторона должна извиниться перед Азербайджаном. Во-вторых, она должна признать свою вину. В-третьих, виновные должны быть наказаны и привлечены к уголовной ответственности, а Азербайджанскому государству, пострадавшим пассажирам и членам экипажа должна быть выплачена компенсация. Это наши условия. Первое из них было выполнено уже вчера. Я надеюсь, что остальные наши условия также будут приняты. Все эти условия справедливы, - подытожил Ильхам Алиев.

Ранее член экипажа Зульфугар Асадов, который остался в живых, поделился подробностями трагического авиапроисшествия и также заявил о внешнем воздействии.

Позже другой пассажир Субхонкул Рахимов рассказал о хлопке за бортом до падения самолета.