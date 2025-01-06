Массовое отравление школьников в Мангистау: уголовное дело передано в суд

Уголовное дело по факту отравления детей в столовой общеобразовательного учреждения села Бесшокы передали в суд, сообщает пресс-служба государственного органа.

Больница в селе Мангистау. Фото жителя села Бесшокы

Дело рассматривается в Мунайлинском районном суде по части 1 статьи 304 УК РК (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, заражение, облучение или отравление людей).

Когда будет проходить заседание, пока неизвестно.

Напомним, с 7 по 13 сентября в общеобразовательной школе №8, расположенной в жилом массиве Бесшокы Мунайлинского района, зарегистрировано «Групповое пищевое отравление». Пострадали 460 детей.

Позже у работников школьной столовой выявили стафилококк.