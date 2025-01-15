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15.01.2025, 08:46

Изъято свыше 300 кг марихуаны: задержана преступная группа в Мангистау

Происшествия 0 1 543 Лиана Рязанцева

В Мангистау задержали преступную группу из семи человек, занимавшуюся поставками и продажей наркотических средств, в частности, марихуаны. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции.

Фото пресс-службы ведомства
Фото пресс-службы ведомства

В пресс-службе сообщили, что 12 января в Мангистау при координации прокуратуры была задержана преступная группа из семи человек, подозреваемая в поставках и сбыте наркотических средств.

В результате обысков сотрудники полиции изъяли более 300 килограммов марихуаны.

В отношении фигурантов начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК (Незаконные приобретение, перевозка и хранение наркотических средств в особо крупном размере в целях дальнейшего сбыта). Подозреваемые задержаны и взяты под стражу, - заявили в полиции региона.

В полиции отметили, что в рамках профилактики наркопреступлений:

  • проведено 740 профилактических мероприятий;
  • ликвидировано 768 граффити-надписей с рекламой наркотиков;
  • заблокировано 610 интернет-ресурсов, распространявших или рекламировавших наркотические средства.

Мы продолжаем активную борьбу с незаконным оборотом наркотиков и призываем граждан к сотрудничеству. О любых фактах, связанных с наркопреступлениями, можно сообщить по горячей линии или обратиться в ближайшее отделение полиции. Кроме того, для удобства граждан был создан телеграм-бот под названием «Stop Synthetic Mangystau», через который можно передавать подобную информацию, - заключили в ведомстве.

Для справки:

Статья 297. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов.

Часть 3.  Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные: 
1) группой лиц по предварительному сговору; 
2) неоднократно; 
3) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере; 
4) должностным лицом с использованием служебного положения; 
5) посредством использования электронных информационных ресурсов;  
6) в общественном месте, – наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества. 

Напомним, в Актау задержаны двое местных жителей 42 и 33 лет за расклеивание листовок с рекламой запрещенных веществ. По факту незаконной рекламы наркотиков возбуждено досудебное расследование. Проводятся необходимые следственные действия.

В Мангистау за год изъято более 126 кг наркотиков из незаконного оборота. В 2024 году было выявлено 462 наркоправонарушения, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, а также сбытом наркотиков через различные Telegram магазины.

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