Нефтесервисные компании в Мангистау скрывали факты производственных несчастных случаев

Прокурорской проверкой установлены факты сокрытия фактов производственных несчастных случаев. Зарегистрированы уголовные дела и направлены в суд. Об этом сообщает прокуратура Мангистауской области.

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В ведомстве сообщили, что прокурорской проверкой установлены факты ненаправления в правоохранительные органы материалов, связанных с производственной травмой.

К примеру, несмотря на наличие заключения о получении работником тяжкого вреда здоровью, должностные лица нефтесервисной компании скрыли данный факт.

Аналогичное сокрытие установлено еще по одному несчастному случаю. По собранным прокуратурой области материалам зарегистрированы уголовные дела по части 1 статьи 156 УК и направлены в суд, - сообщили в ведомстве.

Для справки:

Статья 156. Нарушение правил охраны труда

Часть 1. Нарушение правил техники безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по организации или обеспечению соблюдения этих правил, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью, - наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей (629 120 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток.

Напомним, 23 декабря 2024 года у ТОО «МАЭК» произошло чрезвычайное происшествие – погиб мастер ремонтного цеха. По факту нарушения правил охраны труда было возбуждено уголовное дело, а также назначена экспертиза с соответствующим расследованием.

На месторождении Северные Бузачи 25 декабря 2024 года погиб нефтяник. По факту смерти работника возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РК (Нарушение правил охраны труда).

Еще один несчастный случай произошел 5 января 2025 года: в цеху на территории полигона твердых бытовых отходов Мунайлинского района рука рабочего 2004 года рождения попала в жернова станка по переработке пластика.