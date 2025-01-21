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21.01.2025, 13:46

Гибель срочника в Мангистау: кто понес наказание

Происшествия 0 2 260 Александр Рыжих

На основании приказа министра обороны был наказан командующий войсками регионального командования «Запад» генерал Бауыржан Артыков, начальник войск противовоздушной обороны регионального командования «Запад» был отстранен от занимаемой должности, трое должностных лиц предупреждены о неполном служебном соответствии и четырем офицерам объявлены различные виды дисциплинарных взысканий. Об этом сообщается на Zakon.kz.

Фото из архива
Фото из архива

Главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил генерал-майор Мереке Кучекбаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций сегодня, 21 января, сообщил о результатах служебного расследования по делу о гибели рядового срочной службы Марата Баркулова.

Генерал-майор заявил, что служебное расследование по данному факту было проведено руководством Минобороны. В настоящее время в Астане проходит суд по этому делу.

В качестве обвиняемого по уголовному делу проходит командир взвода лейтенант Досов. Данный офицер является выпускником военного вуза 2024 года. Для прохождения службы прибыл в воинскую часть в августе прошлого года, в сентябре был направлен на полигон «Оймаша», – рассказал Мереке Кучекбаев.

Он сообщил, что должностных лиц уже привлекли к дисциплинарной ответственности. Так, был наказан командующий войсками регионального командования «Запад» генерал Бауыржан Артыков, был отсранен от занимаемой должности начальник войск противовоздушной обороны регионального командования «Запад», трое должностных лиц предупреждены о неполном служебном соответствии, а также различные виды дисциплинарных взысканий были объявлены четырем офицерам.  

Мы, как офицеры, оцениваем, что имеет место быть личная недисциплинированность, можно сказать, преступно-халатные отношения лейтенанта Досова, будучи дежурным по части, к окружающим и в целом к исполнению своих служебных обязанностей, – подытожил Мереке Кучекбаев.

Напомним, в сентябре прошлого года во время проведения сборов с подразделениями Регионального командования «Запад» на полигоне «Оймаша» в результате нарушения правил обращения с оружием военнослужащий срочной службы получил ранение, несовместимое с жизнью.  

В январе этого года началось первое судебное заседание по делу об убийстве 19-летнего солдата-срочника Марата Баркулова. Подсудимый на допросе заявил, что не признает своей вины. По его утверждению, выстрел, в результате которого погиб Баркулов, был случайным, а не преднамеренным.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
"На основании приказа министра обороны "-----А почему с себя не начал?
21.01.2025, 17:05
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