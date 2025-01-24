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24.01.2025, 13:29

Смерть срочника в Мангистау: прокурор запросила 13 лет лишения свободы для подсудимого

Происшествия 0 1 090 Наталья Вронская

В Специализированном межрайонном военном суде по уголовным делам продолжается процесс по делу экс-командира взвода войсковой части 25744 регионального командования «Запад» Мангистауской области Дамира Досова, обвиняемого в умышленном убийстве солдата-срочника Марата Баркулова, сообщает Zakon.kz.

Фото: архив Lada.kz
Фото: архив Lada.kz

Сегодня, 24 января, состоялись прения сторон. Государственный обвинитель Амангуль Жумагалиева отметила, что 22-летний экс-командир зенитно-артиллерийского взвода Дамир Досов заступил на дежурство, получил пистолет с двумя магазинами патронов. Он зашел в палатку, нецензурно выругался, на глазах других сослуживцев вытащил пистолет, перезарядил, направил на 18-летнего Баркулова и выстрелил в лицо.

Прошу отнестись критически к показаниям Досова о том, что он совершил преступление неумышленно, так как должен был знать правила обращения с оружием. Свидетели по делу подтвердили, что проводили инструктаж с Досовым, - сказала Амангуль Жумагалиева.

Она попросила суд признать Дамира Досова виновным в умышленном убийстве и приговорить к 13 годам лишения свободы.

По ее словам, командир взвода учился в военном вузе, обязан был знать характеристики оружия, не направлять его на других людей, уметь с ним обращаться и пройти обучение стрельбе. Оправдания Дамира Досова о том, что он не знал о заряженном пистолете, опровергаются показаниями майора Багдата Майлиева и другими свидетелями.

Отец и мать погибшего солдата попросили в суде возместить им моральный вред за гибель сына в размере 50 миллионов тенге.

Напомним, в сентябре прошлого года во время проведения сборов с подразделениями Регионального командования «Запад» на полигоне «Оймаша» в результате нарушения правил обращения с оружием военнослужащий срочной службы получил ранение, несовместимое с жизнью.  

В январе этого года началось первое судебное заседание по делу об убийстве 19-летнего солдата-срочника Марата Баркулова. Подсудимый на допросе заявил, что не признает своей вины. По его утверждению, выстрел, в результате которого погиб Баркулов, был случайным, а не преднамеренным.

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