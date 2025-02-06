Полуторогодовалой девочке травмировали руку в частном детсаду Мангистау

Инцидент произошел в одном из частных детских садов села Баскудук в Мунайлинском районе. Воспитательница вывернула руку и не оказала медпомощь девочке, которой один год и шесть месяцев. Об этом редакции Lada.kz рассказала мама пострадавшей Венера Жансерикова.

Фото: кадр видео

В редакцию Lada.kz с жалобой обратилась мама пострадавшей девочки, возраст которой составляет один год и шесть месяцев. Женщина сообщила, что инцидент произошел еще 17 января в частном детском саду «Жибек жолы» в селе Баскудук. Однако она решила обратиться в СМИ только сейчас, поскольку ее заявления в управление образования и прокуратуру не дали результата.

Вечером 17 января мой супруг пришел за ребенком в детский сад, заметил, что ей больно двигать рукой. Сразу же повез ребенка в приемный покой больницы, где подтвердили вывих. Я в это время была на работе, и после звонка мужа приехала в больницу. После больницы я вернулась в детский сад, чтобы выяснить, как это произошло, и почему ребенку не оказали помощь. Однако воспитатели и директор детсада лишь сказали, что не знают, что случилось, - рассказала Венера Жансерикова.

Женщина потребовала предоставить видеозаписи. Просмотрев кадры, она была шокирована: на записи видно, как воспитатели замахиваются на ее ребенка, угрожая ударить. Кроме того, Венера Жансерикова обнаружила, что детей в дошкольном учреждении кормят скудно.

Я увидела, что на обед детям давали суп, в который нянечка накрошила хлеба. Полдника не было, как положено. А на ужин 15 детей ели из четырех тарелок, используя при этом всего две ложки. Им не давали ни компота, ни чая весь день. Как дети выдерживали без питья, я даже не представляю. Получается, наши дети ходят в детском саду полуголодными, - жалуется мама пострадавшей девочки.

Жительница Актау рассказала, что за несколько месяцев в детском саду ее дочь несколько раз болела: у девочки был конъюнктивит и стоматит. Также на теле ребенка она обнаружила синяк, и воспитатель пыталась утверждать, что девочка получила ушиб самостоятельно. Однако женщине удалось доказать, что ребенка ущипнули.

Венера Жансерикова подчеркнула, что сразу же подала заявления в управление образования и прокуратуру, а также в управление санитарно-эпидемиологического контроля города, однако до сих пор это не принесло никаких результатов.

По словам женщины, администрация детского сада предложила ей денежную компенсацию взамен на молчание и обещание не обращаться никуда.

Мне предлагали деньги, я отказалась и вызвала участкового в детский сад, чтобы написать заявление. Но с его стороны начались высказывания в мой адрес. Он пригрозил, что если я буду говорить об этом инциденте и выставлять видео в социальных сетях, директор сада может подать на меня в суд, - отметила женщина.

Мама пострадавшей девочки отметила, что когда она пришла забирать документы ребенка, в детском саду не сразу их отдали, объяснив, что не могут найти. Спустя полчаса документы все же нашли в архиве дошкольного учреждения.

Напомним, прокуратура Мангистауского района выявила ряд нарушений в детских садах. Возбуждено 111 административных дел, а также наложены штрафы на общую сумму более 19 миллионов тенге. Кроме того, наказание по суду понес директор одного из дошкольных учреждений.