18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
515.97
537.8
5.25
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
05.02.2025, 21:27

Полуторогодовалой девочке травмировали руку в частном детсаду Мангистау

Происшествия 0 2 302 Лиана Рязанцева

Инцидент произошел в одном из частных детских садов села Баскудук в Мунайлинском районе. Воспитательница вывернула руку и не оказала медпомощь девочке, которой один год и шесть месяцев. Об этом редакции Lada.kz рассказала мама пострадавшей Венера Жансерикова.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

В редакцию Lada.kz с жалобой обратилась мама пострадавшей девочки, возраст которой составляет один год и шесть месяцев. Женщина сообщила, что инцидент произошел еще 17 января в частном детском саду «Жибек жолы» в селе Баскудук. Однако она решила обратиться в СМИ только сейчас, поскольку ее заявления в управление образования и прокуратуру не дали результата.

Вечером 17 января мой супруг пришел за ребенком в детский сад, заметил, что ей больно двигать рукой. Сразу же повез ребенка в приемный покой больницы, где подтвердили вывих. Я в это время была на работе, и после звонка мужа приехала в больницу. После больницы я вернулась в детский сад, чтобы выяснить, как это произошло, и почему ребенку не оказали помощь. Однако воспитатели и директор детсада лишь сказали, что не знают, что случилось, - рассказала Венера Жансерикова.

Женщина потребовала предоставить видеозаписи. Просмотрев кадры, она была шокирована: на записи видно, как воспитатели замахиваются на ее ребенка, угрожая ударить. Кроме того, Венера Жансерикова обнаружила, что детей в дошкольном учреждении кормят скудно.

Я увидела, что на обед детям давали суп, в который нянечка накрошила хлеба. Полдника не было, как положено. А на ужин 15 детей ели из четырех тарелок, используя при этом всего две ложки. Им не давали ни компота, ни чая весь день. Как дети выдерживали без питья, я даже не представляю. Получается, наши дети ходят в детском саду полуголодными, - жалуется мама пострадавшей девочки.

Жительница Актау рассказала, что за несколько месяцев в детском саду ее дочь несколько раз болела: у девочки был конъюнктивит и стоматит. Также на теле ребенка она обнаружила синяк, и воспитатель пыталась утверждать, что девочка получила ушиб самостоятельно. Однако женщине удалось доказать, что ребенка ущипнули.

Венера Жансерикова подчеркнула, что сразу же подала заявления в управление образования и прокуратуру, а также в управление санитарно-эпидемиологического контроля города, однако до сих пор это не принесло никаких результатов.

По словам женщины, администрация детского сада предложила ей денежную компенсацию взамен на молчание и обещание не обращаться никуда. 

Мне предлагали деньги, я отказалась и вызвала участкового в детский сад, чтобы написать заявление. Но с его стороны начались высказывания в мой адрес. Он пригрозил, что если я буду говорить об этом инциденте и выставлять видео в социальных сетях, директор сада может подать на меня в суд, - отметила женщина.

Мама пострадавшей девочки отметила, что когда она пришла забирать документы ребенка, в детском саду не сразу их отдали, объяснив, что не могут найти. Спустя полчаса документы все же нашли в архиве дошкольного учреждения.

Напомним, прокуратура Мангистауского района выявила ряд нарушений в детских садах. Возбуждено 111 административных дел, а также наложены штрафы на общую сумму более 19 миллионов тенге. Кроме того, наказание по суду понес директор одного из дошкольных учреждений.  

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Никита Ефремов попросил не называть Евгению Добровольскую его матерьюНовости Мира
12.01.2025, 17:12 0
Сын от Ефремова и еще трое детей Добровольской пришли на прощание с нейНовости Мира
14.01.2025, 14:03 0
Виктория Боня украла чемодан в аэропорту МонакоНовости Мира
11.01.2025, 13:46 0
«Какой-то цинизм»: Поплавская о присвоении находящемуся в коме Кеосаяну звания заслуженного артиста РоссииНовости Мира
26.01.2025, 18:14 0
Спасение для диабетиков: учёные назвали сухофрукт, снижающий уровень сахара в кровиНовости Мира
29.01.2025, 07:39 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...