Директор детского сада в Мангистау попал под суд из-за выявленных нарушений

Прокуратура Мангистауского района выявила ряд нарушений в детских садах. Возбуждено 111 административных дел, а также наложены штрафы на общую сумму более 19 миллионов тенге. Кроме того, наказание по суду понес директор одного из дошкольных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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По данным прокуратуры, в дошкольных образовательных организациях региона были выявлены нарушения санитарных норм, требований пожарной безопасности, трудового законодательства, а также норм в области образовательной и медицинской деятельности.

В результате было возбуждено 111 административных дел, наложены штрафы на сумму свыше 19 миллионов тенге. Также выявлен факт незаконного получения 6,6 миллиона тенге частным детским садом из государственного бюджета за детей, которые фактически не посещали детский сад, - сообщает ведомство.

Директора детского сада осудили за мошенничество в крупном размере. Суд приговорил его к ограничению свободы на три года с лишением права заниматься деятельностью в сфере дошкольного образования на два года. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, в селе Кызылсай, что под Жанаозеном, 31 января произошло массовое отравление воспитанников одного дошкольного учреждения. В редакцию Lada.kz обратились жители Жанаозена с информацией о том, что количество пострадавших составило 100 человек. Некоторые обратились в больницу. В пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области информацию подтвердили частично. По их данным, обращений в медучреждение было всего 37. Из 37 осмотренных человек четверых госпитализировали (один взрослый, трое детей). Остальные направлены домой на амбулаторное лечение. Сейчас детский сад закрыт, уполномоченные органы проводят проверку.

В прошлом году, с 7 по 13 сентября, в общеобразовательной школе №8, расположенной в жилом массиве Бесшокы Мунайлинского района, зарегистрировано «Групповое пищевое отравление». Пострадали 460 детей. Позже у работников школьной столовой выявили стафилококк.