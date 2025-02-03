Очередное массовое отравление детей произошло в Мангистау

В селе Кызылсай города Жанаозен произошло массовое отравление воспитанников одного дошкольного учреждения, сообщает Lada.kz. В пресс-службе управления здравоохранения области разъяснили ситуацию.

фото с сайта pixabay.com

В редакцию Lada.kz обратились жители Жанаозена с информацией о том, что 100 воспитанников дошкольного учреждения получили пищевое отравления. Некоторые обратились в больницу.

В пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области информацию подтвердили частично. По их данным, обращений в медучреждение было всего 37.

«31.01.25 г. в 20:13 в службу скорой помощи из с. Кызылсай города Жанаозен поступил вызов от жителей, жалующихся на боль в животе. Все были осмотрены и проверены бригадой скорой помощи. Из 37 осмотренных человек четверо госпитализированы (1 взрослый, 3 детей). Остальные направлены домой на амбулаторное лечение. Сейчас детский сад закрыт, уполномоченные органы проводят проверку», - сообщили в управлении.

Напомним, с 7 по 13 сентября в общеобразовательной школе №8, расположенной в жилом массиве Бесшокы Мунайлинского района, зарегистрировано «Групповое пищевое отравление». Пострадали 460 детей. Позже у работников школьной столовой выявили стафилококк.