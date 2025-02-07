Ребенку травмировали руку в частном детсаду Мангистау: воспитателя и няню уволили

После инцидента в частном детском саду села Баскудук Мунайлинского района воспитателя и няню уволили. Кроме того, воспитатель привлечена к административной ответственности и оштрафована. Об этом сообщили в региональном управлении образования.

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В отделе образования сообщили, что на основании заявления от родителей пострадавшей девочки создана комиссия по изучению инцидента для определения обстоятельств в детском саду «Жибек жолы».

Комиссией в детском саду проведена ревизионная работа. Воспитателя и няню уволили. Воспитатель привлечена к ответственности в соответствии с частью 1 статьи 127 КоАП РК и оштрафована в размере 10 МРП, или 39 320 тенге, - заявили в отделе образования.

В ведомстве также отметили, что направлено письмо в компетентные органы.

В настоящее время ребенок посещает другой детский сад, - отметили в отделе образования.

Статья 127. Неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию – влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.

Напомним, инцидент произошел в одном из частных детских садов села Баскудук в Мунайлинском районе. Воспитательница вывернула руку и не оказала медпомощь девочке, которой один год и шесть месяцев. Об этом редакции Lada.kz рассказала мама пострадавшей Венера Жансерикова.