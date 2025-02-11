18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
511.18
530.6
5.28
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
10.02.2025, 19:42

Директор школы №1 и полиция Мангистау опровергли слухи о стрельбе

Происшествия 0 1 365 Лиана Рязанцева

В редакцию Lada.kz стали поступать сообщения об эвакуации детей и предполагаемых выстрелах в школе №1 в 14 микрорайоне Актау. Директор школы №1 и полиция Мангистау опровергли слухи о стрельбе.

Фото жителей Актау
Фото жителей Актау

Жители Актау стали сообщать якобы о выстрелах в школе №1, эвакуации учащихся и сработанной сирене.

Корреспондент редакции запросил комментарий у пресс-службы полиции региона и директора школы №1. Информация о предполагаемой стрельбе была опровергнута.

Сотрудники полиции решили перепроверить информацию о сообщении о заложенной бомбе. На место выезжали полицейские. Никаких выстрелов зафиксировано не было. Директор школы самостоятельно принял решение об эвакуации детей, – сообщили в полиции.

Директор общеобразовательной школы №1 Бекес Испекеев сообщил, что принял решение об эвакуации учащихся после прибытия сотрудников полиции.

В школе была включена сирена, после чего проведена эвакуация детей. Сотрудники полиции и кинолог обследовали туалеты и подвал учебного заведения. Оперативные мероприятия были завершены через 15 минут, ничего не обнаружено, - сказал директор школы.

На вопрос корреспондента редакции о поступлении на почту школы сообщения о заложенной бомбе директор ответил, что ничего подобного не было.

Напомним, сегодня, 10 февраля, на официальную почту редакции Lada.kz поступило сообщение о заложенной бомбе в одной из школ Актау. Корреспондент издания переслал это сообщение в пресс-службу департамента полиции, однако не сообщил об инциденте по номеру «102».

После публикации новости на сайте под заголовком «Сообщение о заложенной бомбе в одной из школ Актау пришло на почту Lada.kz» в департаменте полиции региона сообщили корреспонденту, что редакция Lada.kz будет привлечена к ответственности за несвоевременное информирование правоохранительных органов.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Я заканчивал эту школу в 1985 году. Какое замечательное время было!
10.02.2025, 15:52
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Никита Ефремов попросил не называть Евгению Добровольскую его матерьюНовости Мира
12.01.2025, 17:12 0
Сын от Ефремова и еще трое детей Добровольской пришли на прощание с нейНовости Мира
14.01.2025, 14:03 0
Виктория Боня украла чемодан в аэропорту МонакоНовости Мира
11.01.2025, 13:46 0
«Какой-то цинизм»: Поплавская о присвоении находящемуся в коме Кеосаяну звания заслуженного артиста РоссииНовости Мира
26.01.2025, 18:14 0
Спасение для диабетиков: учёные назвали сухофрукт, снижающий уровень сахара в кровиНовости Мира
29.01.2025, 07:39 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...