В редакцию Lada.kz стали поступать сообщения об эвакуации детей и предполагаемых выстрелах в школе №1 в 14 микрорайоне Актау. Директор школы №1 и полиция Мангистау опровергли слухи о стрельбе.

Фото жителей Актау

Жители Актау стали сообщать якобы о выстрелах в школе №1, эвакуации учащихся и сработанной сирене.

Корреспондент редакции запросил комментарий у пресс-службы полиции региона и директора школы №1. Информация о предполагаемой стрельбе была опровергнута.

Сотрудники полиции решили перепроверить информацию о сообщении о заложенной бомбе. На место выезжали полицейские. Никаких выстрелов зафиксировано не было. Директор школы самостоятельно принял решение об эвакуации детей, – сообщили в полиции.

Директор общеобразовательной школы №1 Бекес Испекеев сообщил, что принял решение об эвакуации учащихся после прибытия сотрудников полиции.

В школе была включена сирена, после чего проведена эвакуация детей. Сотрудники полиции и кинолог обследовали туалеты и подвал учебного заведения. Оперативные мероприятия были завершены через 15 минут, ничего не обнаружено, - сказал директор школы.

На вопрос корреспондента редакции о поступлении на почту школы сообщения о заложенной бомбе директор ответил, что ничего подобного не было.

Напомним, сегодня, 10 февраля, на официальную почту редакции Lada.kz поступило сообщение о заложенной бомбе в одной из школ Актау. Корреспондент издания переслал это сообщение в пресс-службу департамента полиции, однако не сообщил об инциденте по номеру «102».

После публикации новости на сайте под заголовком «Сообщение о заложенной бомбе в одной из школ Актау пришло на почту Lada.kz» в департаменте полиции региона сообщили корреспонденту, что редакция Lada.kz будет привлечена к ответственности за несвоевременное информирование правоохранительных органов.