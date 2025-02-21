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21.02.2025, 11:04

Закладчика с крупной партией мефедрона задержали в Актау

Происшествия 0 1 619 Лиана Рязанцева

В Актау задержали 32-летнего мужчину, который занимался распространением синтетических наркотиков «мефедрон» в особо крупном размере. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

Фото пресс-службы департамента полиции Мангистауской области
Фото пресс-службы департамента полиции Мангистауской области

По данным полиции, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Актау задержан местный житель, 32-летний закладчик, который через мессенджер Telegram занимался распространением синтетических наркотиков «мефедрон» в особо крупном размере.

 В ходе обыска у задержанного при себе изъяты синтетические наркотики и мобильный телефон, содержащий сведения о работе закладчиков. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 297 УК РК (Незаконные приобретение и хранение наркотических средств в особо крупном размере, в целях сбыта), - сообщили в ведомстве.

 Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. 

 Иная информация о ходе расследования в интересах следствия не подлежит разглашению, - заключили в полиции.

Напомним, ранее в регионе на семь лет за хранение наркотиков и оружия был осужден житель Актау. При обыске в его автомобиле «Нива» обнаружили 60 спичечных коробков с марихуаной, два охотничьих ружья и около 500 боеприпасов.

Также сообщалось, что за январь этого года в регионе зарегистрировано 58 наркоправонарушений, в частности, семь фактов сбыта наркотиков, один факт рекламы наркотиков, два факта организации и участия в преступной группировке (ОПГ), занимающихся сбытом наркотиков, а также 48 различных уголовных наркопроступков. Из незаконного оборота изъято свыше 311 килограммов различных наркотических средств, среди которых марихуана (301 кг), опий (10 кг), синтетические наркотики (27 г) и трамадол (130 г).  

Для справки

Часть 3 вышеуказанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Прослеживается подвох со стороны полиции, они сами и создают эту ловушку для любителей легко заработать.
21.02.2025, 09:27
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