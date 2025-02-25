Семья отравилась угарным газом в Мунайлы: что известно о выжившей

Из четырех членов семьи, которые отравились угарным газом в Мунайлинском районе, в живых осталась лишь тетя погибших подростков. В каком состоянии пострадавшая находится на текущий момент, корреспонденту Lada.kz рассказали в Мангистауской областной многопрофильной больнице.

Фото с сайта otyrar.kz

По информации медиков, женщина 1969 года рождения находится в отделении интенсивной терапии.

Пациент получает регулярное лечение и находится под постоянным наблюдением врачей, - отметили в больнице.

Напомним, 23 февраля в жилом массиве «Каламкас», что в Мунайлинском районе, жертвами угарного газа стали четыре члена одной семьи. В результате происшествия погибли двое подростков – девочка 2012 года рождения, парень 2009 года рождения, а также их старшая сестра - женщина 1995 года рождения. Тетя подростков 1969 года рождения выжила и в настоящий момент находится в больнице.

В ДЧС Мангистауской области также сообщали, что в ноябре 2024 года сотрудники ведомства планово проводили разъяснительную беседу с семьей о пожарной безопаности.