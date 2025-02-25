Пожар из-за оставленной на плите еды произошел в Актау

Сегодня, 25 февраля, в одной из квартир дома №61, расположенного в 12 микрорайоне, произошел пожар. По данным пресс-службы ДЧС Мангистауской области, в результате инцидента пострадал один человек, сообщает Lada.kz .

Фото: стоп-кадр из видео

Информация о пожаре поступила спасателям в 15:25 часов. Прибыв на место происшествия, сотрудники ДЧС обнаружили, что причиной возгорания в квартире стала горящая на плите еда. Огонь распространился на 5 квадратных метров.

Также в целях безопасности самостоятельно из дома эвакуировались 20 человек.

Уже в 15:40 часов пожар был потушен.

В ведомстве добавили, что, по предварительной информации, владелец квартиры, мужчина 1972 года рождения, мог получить отравление продуктами горения.

В ликвидации огня задействовали 15 человек личного состава ДЧС, пять единиц спецтехники, а также трех специалистов Центра медицины катастроф.

Ранее сообщалось о пожаре рядом с отелем «Grand Nur Plaza», который произошел ночью 25 февраля. Кроме того, 24 февраля в 7 микрорайоне горела кофейня. Причину возникшего в заведении пожара назвали в областном департаменте по ЧС.