Пятеро детей и двое взрослых погибли от отравления угарным газом в Мангистау

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Сегодня, 2 марта, в частном жилом доме села Баскудук Мунайлинского района Мангистауской области произошел случай отравления семьи. Прибывшие для оказания помощи спасатели и бригады скорой медицинской помощи обнаружили на месте происшествия тела семерых человек, из них пятеро несовершеннолетних, все они скончались на месте.

Газовое оборудование в доме

В пресс-службе акимата региона сообщили, что создана комиссия по расследованию причин отравления газом семьи в Мунайлинском районе.

По предварительной версии ДЧС Мангистауской области, трагедия произошла из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования.

Для расследования причин чрезвычайного происшествия создана комиссия, которую возглавил первый заместитель акима Мангистауской области Ербол Избергенов. Родственникам погибшей семьи будет оказана всесторонняя помощь, в том числе в погребении. Ситуация находится на личном контроле акима Мангистауской области, - сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Напомним, 23 февраля в жилом массиве «Каламкас», что в Мунайлинском районе, жертвами угарного газа стали четыре члена одной семьи. В результате происшествия погибли двое подростков – девочка 2012 года рождения, парень 2009 года рождения, а также их старшая сестра, женщина 1995 года рождения. Тетя подростков 1969 года рождения выжила, и в настоящий момент находится в больнице.