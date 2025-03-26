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26.03.2025, 12:20

Наркотики изъяли у жителя села Жетыбай

Происшествия 0 1 399 Лиана Рязанцева

Полиция задержала жителя села Жетыбай, при личном обыске у которого изъято наркотическое вещество марихуана. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на отдел полиции Каракиянского района.

Фото пресс-службы ведомства
Фото пресс-службы ведомства

Вчера, 25 марта, отдел полиции Каракиянского района сообщил, что сотрудники криминальной полиции и местного отделения полицейской службы изъяли наркотическое средство у жителя села Жетыбай.

При личном обыске у мужчины обнаружено и изъято наркотическое вещество марихуана. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 296 УК РК. Проводятся следственные мероприятия, - сообщили в ведомстве.

Статья 296 -  часть 2. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов – наказываются штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей (629 120 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток.

Ранее в Жанаозене сотрудники полиции совместно с бойцами Национальной гвардии РК задержали мужчину, у которого при себе были запрещенные вещества. 

Напомним, в Актау за употребление наркотиков задержали сотрудника аэропорта. Подробнее по ссылке.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Ed Word
Ed Word
Пока молодежь подсаживается на синтетику типа мефедрон и соли, а закладчики расширяют методы и географию, полицейские задерживают наиболее опасного элемента в наркоиндустрии - мужчину с малюсеньким свертком конопли которая легализована в половине странах Европы, штатах США и многих иных странах мира - прям анекдот для полицейского Амстердама, Лондона, Парижа, Нью-Йорка, Торонто и т.д., а для нас прям новость для крупных СМИ, пресс центра органа и ИБД МВД, как работают - такие и новости, нечего не скажешь...
26.03.2025, 08:41
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