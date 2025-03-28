На поиски пропавшего парня в Мангистау отправятся 10 машин

Волонтеры Lider.kz проведут выездные поиски пропавшего 33-летнего Ерлана Есмагамбетова. Также приглашаются добровольцы, сообщает Lada.kz.
Сбор состоится завтра, 28 марта, в 09:00, в областном молодежном ресурсном центре в 6 микрорайоне. Выезд запланирован в 09:30.
Как сообщили волонтеры, 5 машин будет задействовано из Актау и 5 автомобилей из Жанаозена.
Волонтерское движение просит откликнуться местных граждан, которые могли бы принять участие в поиске без вести пропавшего мужчины.
Контактный телефон: 8 (700) 499-72-92 (Давид).
Спасатели ДЧС региона по-прежнему продолжают поиски на вертолете. Используются дроны, специализированная техника и оборудование. В поисково-спасательной операции заняты также местные жители.
Напомним, Ерлан Есмагамбетов пропал недалеко от базы отдыха «Кендерли»17 марта в 05:00 часов. Ерлан Есмагамбетов сел в попутный автомобиль, чтобы добраться в Актау. Проехав некоторое расстояние, он вышел из машины. До основной асфальтированной дороги мужчине нужно было идти около 20 минут.
Позже волонтеры обратились за помощью к населению.
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