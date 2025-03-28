На поиски пропавшего парня в Мангистау отправятся 10 машин

Фото предоставили волонтеры

Сбор состоится завтра, 28 марта, в 09:00, в областном молодежном ресурсном центре в 6 микрорайоне. Выезд запланирован в 09:30.

Как сообщили волонтеры, 5 машин будет задействовано из Актау и 5 автомобилей из Жанаозена.

Волонтерское движение просит откликнуться местных граждан, которые могли бы принять участие в поиске без вести пропавшего мужчины.

Контактный телефон: 8 (700) 499-72-92 (Давид).

Спасатели ДЧС региона по-прежнему продолжают поиски на вертолете. Используются дроны, специализированная техника и оборудование. В поисково-спасательной операции заняты также местные жители.

Напомним, Ерлан Есмагамбетов пропал недалеко от базы отдыха «Кендерли»17 марта в 05:00 часов. Ерлан Есмагамбетов сел в попутный автомобиль, чтобы добраться в Актау. Проехав некоторое расстояние, он вышел из машины. До основной асфальтированной дороги мужчине нужно было идти около 20 минут.

Позже волонтеры обратились за помощью к населению.