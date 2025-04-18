Избили выпускника из зависти: администрация лицея в Жанаозене прокомментировала инцидент

Фото: пресс-служба КМГ

По данным администрации учебного заведения, инцидент, в ходе которого пострадали выпускник и его отец, произошел 17 апреля, вне школьного времени. Его участниками стали 11-классники. Отмечается, что произошедшее вызвало обеспокоенность лицея.

В результате происшествия один ученик был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время его состояние удовлетворительное, угрозы для жизни нет. Учащемуся предоставлена необходимая медицинская помощь, оказывается всесторонняя психологическая поддержка. Мы желаем ему скорейшего выздоровления и безопасного возвращения в наш коллектив. Администрацией лицея совместно с родителями приняты соответствующие воспитательные и профилактические меры. Ученики, причастные к инциденту, были поставлены на школьный учет, с ними организована индивидуальная работа. В настоящее время учащиеся, причастные к происшествию, осознали свои действия, извинились друг перед другом и примирились, - прокомментировали в лицее.

В лицее выразили готовность пойти на открытый диалог с общественностью.

Мы готовы совместно с родителями, педагогами и обществом установить открытый и конструктивный диалог, и приложить все усилия для предотвращения подобных ситуаций, - сообщили в лицее.

Администрация учебного заведения призвала не распространять ложные данные, чтобы не навредить состоянию пострадавшего и ходу расследования со стороны правоохранителей, а также доверять информации только из официальных источников.

Напомним, в Жанаозене воспитанники лицея избили учащегося 11 класса из-за того, что он получил грант на обучение в иностранном ВУЗе. Травму получил и отец, пытавшийся защитить своего сына.

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что задержали подозреваемых.