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23.04.2025, 09:32

В Жанаозене аферистка обманула жителей города на 12 миллионов тенге

Происшествия 0 1 115 Лиана Рязанцева

Жительницу Жанаозена приговорили к пяти годам тюремного заключения за распространение в социальных сетях ложной рекламы о продаже посуды, ковров, одежды и бытовой техники по заниженным ценам. Об этом сообщает пресс-служба Жанаозенского городского суда, передает Lada.kz.

Фото istockphoto.com
Фото istockphoto.com

В Жанаозенcком городском суде вынесен приговор в отношении гражданки А., обвиняемой в многократном совершении мошенничества в отношении двух и более лиц с использованием социальных сетей.

Судом установлено, что подсудимая А. с целью  обогащения размещала в социальной сети «Instagram» на странице под названием «tigin_alemi_» заведомо ложную рекламу о продаже посуды, ковров, одежды, бытовой техники, тканей, мебели и приданого для девушек по заниженным ценам. Поверив размещенной рекламе, потерпевшие перечисляли денежные средства на счет подсудимой.

В результате своих преступных действий А. завладела деньгами шести потерпевших, злоупотребив их доверием, нанесла им материальный ущерб на сумму свыше 12 миллионов тенге.

Вина подсудимой подтверждается её признательными показаниями, показаниями потерпевших и свидетелей, квитанциями и другими материалами уголовного дела. Суд признал в качестве смягчающего обстоятельства искреннее раскаяние подсудимой. Отягчающих обстоятельств не установлено. Приговором суда подсудимая признана виновной по пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК (Мошенничество) и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. Приговор вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба суда.

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