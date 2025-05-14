В Актау мужчина наблюдал за дракой подростков и снимал происходящее на телефон

Кадр видео

Сегодня, 14 мая, в Сети появилось видео с дракой несовершеннолетних.

На кадрах видно, как двое подростков, лежа на земле, обмениваются ударами руками и ногами. Всё происходящее снимали на телефон другие подростки, ставшие очевидцами. Также на видео запечатлен взрослый мужчина, который стоял рядом и снимал инцидент, не предпринимая попыток остановить драку. Чем завершился конфликт - неизвестно.

Некоторые пользователи соцсетей утверждают, что взрослый мужчина на видео - отец одного из дерущихся подростков.

Редакция Lada.kz ожидает официальных комментариев от пресс-службы департамента полиции Мангистауской области.

Ранее в социальных сетях появилось видео драки на проезжей части в Актау. В полиции сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны.