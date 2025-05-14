Уличный мордобой в Мангистау: отец снимал драку сына и заплатит штраф

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области прокомментировали видео драки несовершеннолетних, передает Lada.kz.
По данным полиции, все участники конфликта установлены.
Несовершеннолетние доставлены в полицию вместе с родителями. По данному факту на отца составлен административный протокол по статьям 127 и 128 КоАП РК. Материал направлен в суд для принятия решения. Проводятся все необходимые следственные действия, — сообщили в ведомстве.
Также в полиции отметили, что готовится материал для направления в комиссию по защите прав несовершеннолетних при акимате.
Все виновные будут поставлены на профилактический учет, — заключили в пресс-службе полиции региона.
Статья 127. Неисполнение обязанностей по воспитанию, образованию, защите прав или интересов, а также мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего - влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей (39 320 тенге).
Статья 128. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения - влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей (196 600 тенге).
Напомним, видео с дракой несовершеннолетних разместили местные Instagram-паблики. На кадрах видно, как двое подростков, лежа на земле, обмениваются ударами руками и ногами. Всё происходящее снимали на телефон другие подростки, ставшие очевидцами. Также на видео запечатлен взрослый мужчина, который стоял рядом и снимал инцидент, не предпринимая попыток остановить драку.
Комментарии1 комментарий(ев)