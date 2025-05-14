Уличный мордобой в Мангистау: отец снимал драку сына и заплатит штраф

Кадр видео

По данным полиции, все участники конфликта установлены.

Несовершеннолетние доставлены в полицию вместе с родителями. По данному факту на отца составлен административный протокол по статьям 127 и 128 КоАП РК. Материал направлен в суд для принятия решения. Проводятся все необходимые следственные действия, — сообщили в ведомстве.

Также в полиции отметили, что готовится материал для направления в комиссию по защите прав несовершеннолетних при акимате.

Все виновные будут поставлены на профилактический учет, — заключили в пресс-службе полиции региона.

Статья 127. Неисполнение обязанностей по воспитанию, образованию, защите прав или интересов, а также мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего - влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей (39 320 тенге).

Статья 128. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения - влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей (196 600 тенге).

Напомним, видео с дракой несовершеннолетних разместили местные Instagram-паблики. На кадрах видно, как двое подростков, лежа на земле, обмениваются ударами руками и ногами. Всё происходящее снимали на телефон другие подростки, ставшие очевидцами. Также на видео запечатлен взрослый мужчина, который стоял рядом и снимал инцидент, не предпринимая попыток остановить драку.