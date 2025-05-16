Два подростка остаются в тяжелом состоянии после ДТП в Актау

Врачи Мангистауской областной многопрофильной детской больницы рассказали о состоянии двух школьников, пострадавших в результате ДТП, передает Lada.kz .

Фото из архива Lada.kz

По данным медиков, оба ребенка находятся в тяжелом состоянии.

Один мальчик находится в коме. Его подключили к искусственной вентиляции легких. Второй ребенок в сознании. Консервативное лечение продолжается в отделении реанимации, - рассказали медики.

Напомним, ДТП произошло 14 мая. Трое подростков пересекали проезжую часть по пешеходному переходу между микрорайонами «Шығыс-2» и «Шығыс-3». Двоих из них сбил автомобиль, водитель которого не затормозил на «зебре». Пострадавших доставили в Мангистаускую областную многопрофильную детскую больницу. Школьники 2013 и 2014 годов рождения, пострадавшие в аварии, получили черепно-мозговые травмы.

Вчера, 15 мая, сообщалось, что мальчикам срочно требуется донорская кровь любой группы.

После ДТП в районе пешеходного перехода между микрорайонами «Шығыс-2» и «Шығыс-3» установили «лежачего полицейского».