Скандал с подделкой документов: в «Правительстве для граждан» дали официальный комментарий

В Госкорпорации «Правительство для граждан» прокомментировали информацию о задержании группы лиц, причастных к подделке документов, сообщает Lada.kz.

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Как сообщили в пресс-службе ЦОН, на подозрительные действия сотрудников и посетителей в ходе внутреннего мониторинга обратила внимание Служба внутренней безопасности госкорпорации. После проведения служебной проверки были выявлены признаки противоправных действий, после чего все материалы были направлены в Департамент полиции для дальнейшего расследования.

«Госкорпорация придерживается политики нулевой терпимости к коррупции. На постоянной основе проводится работа по выявлению нарушений, которые, в случае подтверждения, передаются в правоохранительные органы», — подчеркнули в «Правительстве для граждан».

Напомним, ранее в полиции Мангистауской области сообщили о пресечении канала незаконной миграции, организованного группой лиц, причастных к подделке удостоверяющих документов. В рамках расследования задержаны несколько человек, в том числе сотрудники центра обслуживания населения. Следствие продолжается.