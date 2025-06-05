Незаконная перевозка осетра обернулась сроком для жителя Мангистау

Житель Мангистауской области признан виновным в незаконной перевозке особо крупной партии осетровых рыб. Приговором Тупкараганского районного суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Lada.kz .

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По официальным данным за 5 июня, в Мангистауской области рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, который занимался незаконной перевозкой в особо крупном размере редких и находящихся под угрозой исчезновения видов осетровых рыб.

Судом установлено, что 11 ноября 2024 года около 22:00 часов гражданин Н. был задержан сотрудниками полиции при незаконной перевозке особо крупной партии осетровых рыб – 94 экземпляра, общим весом 336 килограммов 600 граммов. Рыба, относящаяся к видам, находящимся под угрозой исчезновения, была размещена в багажном отделении и на заднем сиденье автомобиля. Перевозка осуществлялась из Форт-Шевченко в село Акшукур Тупкараганского района, - говорится в сообщении суда.

Жителя Мангистау признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом 2 части 3 статьи 339 УК РК. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет без конфискации имущества с лишением права на занятие деятельностью, связанной с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами растений или животных, а также запрещенными к использованию сроком на пять лет.

При назначении наказания суд признал искреннее раскаяние и полное признание вины смягчающими обстоятельствами. Отягчающих не установлено. Приговор вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба суда.

Для справки

Статья 339 УК РК – Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами.

Пункт 3 части 3 статьи предусматривает безальтернативное наказание – лишение свободы сроком от семи до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до пяти лет.

Напомним, ранее в Жанаозене у местного жителя изъяли 508 килограммов осетровой рыбы. В мае текущего года в акватории Каспия пресечено 32 факта браконьерства.