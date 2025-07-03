Прогулка на набережной обернулась переломом для жительницы Актау

Прогулка по набережной закончилась серьезной травмой для жительницы Актау, сообщает Lada.kz .

Фото местных жителей

Инцидент произошел сегодня, 2 июля, на набережной 14 микрорайона.

Гуляя с мужем, женщина не заметила торчащий металлический прут и упала. Муж сразу отвез ее в больницу.

Рентген показал перелом лучевой кости со смещением. Пострадавшей сопоставили обломки и наложили гипс.

Отметим, еще в мае горожане предупреждали о потенциальной опасности арматур, выступающих на набережной. Тогда власти пообещали устранить угрозу, однако штыри до сих пор остаются на месте.

Спустя время семейная пара обратилась с жалобой на не единожды испорченную обувь.

Lada.kz ожидает комментарий от городской администрации.