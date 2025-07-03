Тушение горящего автомобиля в Мангистау сняли на видео от первого лица

Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области поделились новым видео из рубрики «Глазами пожарного». В этот раз – с места тушения загоревшегося автомобиля, передает Lada.kz .

Фото: стоп-кадр из видео

Кадры сняты с помощью камеры, закреплённой на жетоне одного из спасателей. На видео можно увидеть всё от первого лица: выезд расчёта, прибытие к месту происшествия, пылающий автомобиль и работу по ликвидации огня.

Рубрика «Глазами пожарного» публикуется ежемесячно в Telegram-канале МЧС. Она наглядно показывает, с какими рисками сталкиваются сотрудники экстренной службы при выполнении своих обязанностей.

Стоит отметить, возгорания автомобилей в Мангистау происходят довольно часто. Последний случай зафиксирован в 4А микрорайоне.