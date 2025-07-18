Фармацевтов поймали на безрецептурной продаже сильнодействующих препаратов в Мангистау

Фармацевты продавали сильнодействующие препараты клиентам без рецептов и попали под уголовную статью, сообщает Lada.kz со ссылкой на департамент полиции Мангистауской области.

Фото: кадр видео

В селе Атамекен Мунайлинского района 16 июля сотрудники управления по противодействию наркопреступности выявили аптеку, в которой осуществлялась незаконная продажа сильнодействующих лекарств без рецептов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны фармацевты, а также трое местных жителей, успевших приобрести запрещенные препараты. В помещении аптеки обнаружено и изъято 150 пластин препарата «АЛИС» (Прегабалин) и 48 флаконов «Тропикамид», относящихся к категории веществ, часто используемых в так называемой «аптечной наркомании».

По словам самих сотрудников аптеки, препараты предназначались для безрецептурной продажи наркопотребителям. Владельцем аптеки оказалось частное товарищество, имеющее лицензию на фармацевтическую деятельность.

Факт зарегистрирован в ЕРДР под номером №254750031000268 по части 2 статьи 296 УК РК. Назначено досудебное расследование, а также будет проведена проверка всей деятельности аптеки. Материалы также направлены в департамент медицинского и фармацевтического контроля для привлечения виновных к ответственности.

Полиция предупреждает, что продажа препаратов без рецепта – грубое нарушение закона. В их числе – «Тропикамид», «Прегабалин», «Сомнол», «Лирика» и другие.

С 1 января 2026 года за незаконный оборот ряда сильнодействующих препаратов предусмотрена уголовная ответственность: от крупного штрафа до ареста или лишения свободы.

Напомним, случаи аптечной наркомании стали чаще встречаться среди подростков в Актау.