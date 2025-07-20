Драка на парковке аэропорта Актау: полиция возбудила уголовное дело

В соцсетях распространяется видео, на котором группа мужчин избивает одного человека. В полиции региона подтвердили редакции Lada.kz , что все участники происшествия установлены и привлечены к ответственности.

Кадр видео

Сегодня, 20 июля, в социальной сети появилось видео с зафиксированным конфликтом между мужчинами на парковке аэропорта Актау.

На кадрах видно, как несколько человек наносят удары руками и ногами одному из участников инцидента. Причины произошедшего и его последствия пока неизвестны.

Редакция Lada.kz обратилась за комментарием в пресс-службу полиции региона.

В ведомстве уточнили, что происшествие произошло ещё 23 июня, однако видео было опубликовано в сети только сегодня.

Все участники драки установлены и задержаны. В отношении троих возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд, — сообщили в полиции.

Статья 293. Хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом, – наказывается штрафом в размере от пятисот до двух тысяч месячных расчетных показателей (от 1 966 000 до 7 864 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок от трехсот до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.