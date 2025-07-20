Мужчина выбросился с крыши многоэтажки в Актау: что известно о погибшем?

Фото очевидцев

Как подтвердили в департаменте полиции региона, погибший с 17 августа 2024 года состоял на учёте в наркологическом диспансере.

По данным правоохранителей, мужчина официально не был женат. Известно также, что в прошлом он был профессиональным спортсменом.

Подробности произошедшего и причины, подтолкнувшие его к трагическому поступку, в настоящее время выясняются.

Напомним, трагедия произошла сегодня утром, 20 июля, в 5 микрорайоне, в доме № 22.