«Подбросили ружье и арестовали мужа»: жительница Мангистау жалуется на действия полицейских

Жительница села Сенек Каракиянского района Динара Изтурган обратилась с видеозаявлением, в котором пожаловалась на действия сотрудников полиции при обыске её дома. Женщина утверждает, что 3 июня в их жилище проникли сотрудники полиции, подкинули оружие и арестовали супруга, передает Lada.kz. В Департаменте полиции прокомментировали обвинения.

стоп-кадр из видео

По словам Динары Изтурган, полицейские перелезли через забор и без разрешения занесли в пристройку к дому черный пакет, в котором позже якобы было обнаружено обмотанное полиэтиленом ружье. Она утверждает, что найденное оружие было подброшено, и что все действия сопровождались нарушениями: понятые, по её словам, были заинтересованными лицами, а один из них якобы находился в розыске.

Кроме того, женщина заявила, что при допросе её мужа заставили признаться в том, что ружьё принадлежит ему и досталось от деда, хотя на момент смерти деда мужчине было всего 12 лет. Также она просит Генеральную прокуратуру и руководство страны вмешаться в ситуацию, чтобы остановить, по её мнению, фабрикацию уголовного дела.

В ответ на озвученные обвинения в Департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что 3 июня 2025 года действительно возбуждено уголовное дело по статье 287 Уголовного кодекса РК (Незаконное хранение оружия). В рамках следственных мероприятий при обыске жилого помещения было изъято оружие. По решению суда подозреваемый помещен под домашний арест.

«Все процессуальные действия, включая обыск и изъятие вещественных доказательств, проводились строго в рамках закона. В настоящее время по делу продолжается расследование», — прокомментировали в полиции.

В ведомстве подчеркнули, что распространение заведомо ложной информации, особенно с обвинениями в адрес правоохранительных органов без судебного решения, может повлечь юридическую ответственность.

Полиция призывает граждан воздерживаться от преждевременных выводов и дожидаться результатов официального расследования. При наличии фактов, подтверждающих неправомерные действия со стороны сотрудников, они подлежат тщательной проверке компетентными органами.