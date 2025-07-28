В Актау за неделю зарегистрировано более 50 обращений по фактам семейно-бытового насилия

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За прошедшую неделю в полицию Актау поступило 51 обращение, связанное с семейно-бытовым насилием. По двум случаям возбуждены уголовные дела, передаёт Lada.kz.

Фото пресс-службы ведомства

На прошлой неделе в дежурную часть управления полиции Актау поступило 51 сообщение, касающееся семейно-бытовых конфликтов. По каждому из обращений, по данным ведомства, приняты необходимые меры.

За противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений по статье 73 КоАП РК составлены протоколы в отношении трех лиц. Еще два протокола оформили за нарушение охранного предписания по статье 461 КоАП РК. Материалы направлены в административный суд. Ещё по 17 обращениям были составлены административные протоколы по другим статьям Кодекса. Ввиду отсутствия состава административного правонарушения 20 обращений были оставлены без дальнейшего рассмотрения, а семь — объединены по причине повторных обращений, - сообщили в полиции.

Кроме того, зарегистрированы два уголовных дела: одно — по статье 109 УК РК (побои), второе — по статье 106 УК РК (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). По этим фактам ведётся досудебное расследование.

В отношении 13 лиц, совершивших правонарушения в семейно-бытовой сфере, вынесены охранные предписания сроком на один месяц, проводится профилактическая разъяснительная работа, - отметили в ведомстве.

Напомним, с начала года в Актау зафиксировали 67 случаев, связанных с семейным насилием. Однако в большинстве случаев дела закрыли, пострадавшие по тем или иным причинам отозвали свои заявления.