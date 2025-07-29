Погоня в стиле GTA произошла на дорогах Актау

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Попытка остановить большегруз для проверки документов обернулась для сотрудников правопорядка погоней «на пять звездочек» в популярной видеоигре, передает Lada.kz .

Скриншот из видео

На автодороге в районе промзоны села Умирзак 29 июля 2025 года около 01:30 часов сотрудники полиции подали сигнал остановки водителю автомашины марки DAV для рутинной проверки документов.

Однако водитель проигнорировал законные требования и попытался скрыться. На дорогах областного центра развернулась погоня. На задержание нарушителя незамедлительно ориентировали все экипажи, находящиеся на патрулировании.

Пытаясь уйти от преследования, «Томми Версетти» неоднократно нарушил правила дорожного движения, подвергая риску других участников движения. Остановить его удалось с помощью ленты с шипами, растянутой на дороге.

Как сообщили в департаменте полиции, 35-летний водитель грузовика - житель Туркестанской области и наемный работник частной компании по грузоперевозкам. Все соответствующие документы имел в наличии, однако отказался от медицинского освидетельствования.

«Мужчина привлечен к ответственности за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции, нарушение правил маневрирования, выезд на полосу встречного движения, отказ от прохождения медицинского освидетельствования, приравниваемый к управлению в состоянии опьянения, нарушение требований дорожных знаков и разметки, создание аварийной обстановки», - сообщили в департаменте полиции.

Автомашина помещена на штрафстоянку, материалы переданы в суд для дальнейшего принятия решения.