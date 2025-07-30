Погоня в стиле GTA в Актау: нарушитель скрылся перед судом?

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Как сообщил в Сети актауский блогер Азамат Сарсенбаев, появилась информация о том, что водитель фуры, за которым накануне устроили погоню полицейские, сбежал перед судебным разбирательством. Информацию прокомментировали в департаменте полиции Мангистауской области, сообщает Lada.kz .

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Блогер Азамат Сарсенбаев опубликовал в своем Instagram пост о том, что водитель фуры сбежал со ссылкой на источники в полиции. По его данным, правонарушитель, устроивший погоню в стиле GTA, якобы скрылся прямо перед процессом в суде, и теперь его ищут весь личный состав полиции.

Между тем, в Специализированном суде по административным правонарушениям Актау пояснили, что дело официально к ним еще не поступало, и дата слушания, соответственно, пока не назначена.

В департаменте полиции региона сообщают, что водитель не скрывался.

Напомним, попытка остановить большегруз для проверки документов обернулась для сотрудников правопорядка погоней «на пять звездочек» в популярной видеоигре.