Падение женщины с высотного дома в Актау: что говорят в полиции

Қазақ тіліне аудару

По факту трагедии, произошедшей в 27 микрорайоне в доме №4, начато расследование, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

Фото Lada.kz

Ранее очевидцы предполагали, что погибшая могла работать в правоохранительной или государственной структурах, однако в департаменте полиции опровергли эту информацию - женщина не имела отношения ни к правоохранительным органам, ни к госслужбе.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РК - «Доведение до самоубийства». Следствие выясняет, что могло подтолкнуть женщину к такому поступку.

Установлено, что она оказалась сотрудницей одного из банков Актау. Была замужем и растила ребенка.

По информации из социальных сетей погибшей, она являлась финансовым аналитиком для малого и среднего бизнеса.

Напомним, трагедия произошла вечером 29 июля.