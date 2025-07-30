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30.07.2025, 14:15

Трагедия в Актау: женщина упала с высотного дома прямо на мусорный контейнер

Происшествия 0 8 217 Сергей Кораблев

Трагедия произошла в 27 микрорайоне в доме №4, сообщает Lada.kz со ссылкой на очевидцев.

Фото очевидцев
Фото очевидцев

По словам очевидцев, вечером 29 июля около 19:00 они услышали громкий удар. Как оказалось, произошло падение женщины прямо в мусорный контейнер, стоящий у подъезда девятиэтажного дома.

Местные жители сообщили, что на погибшей была одежда, похожая на спецформу: темные колготки и платье темно-синего цвета. Предполагается, что она могла быть сотрудником правоохранительных органов или других государственных служб. Эта информация сейчас нами проверяется.

Редакция ожидает официальный комментарий от департамента полиции Мангистауской области.

Обстоятельства трагедии выясняются.

Напомним, 20 июля обнаженный мужчина спрыгнул с крыши в 5 микрорайоне в момент, когда к нему пытались добраться спасатели.

Позже стала известна информация о погибшем.

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