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04.08.2025, 15:01

На дороге в Жетыбай перевернулся автомобиль: есть пострадавшие

Происшествия 0 1 485 Лиана Рязанцева

На дороге в сторону села Жетыбай произошла авария, в ходе которой перевернулся автомобиль. Инцидент прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, передает Lada.kz.

Фото жителей Актау
Фото жителей Актау

Дорожно-транспортное происшествие произошло на дороге в Жетыбай 3 августа, примерно в 08:00 часов.

По информации полиции, водитель «ВАЗ-21150» не справился с управлением и врезался в установленные вдоль трассы опоры, после чего автомобиль перевернулся..

В салоне транспорта находились два пассажира  мужчина и женщина. Оба были доставлены в больницу, где им оказали медицинскую помощь. После осмотра мужчину отпустили домой, а женщина была госпитализирована.

На водителя автомобиля составлен административный протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях РК. Автомобиль водворили на штрафную стоянку, - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Редакции удалось пообщаться с водителем эвакуатора, прибывшим на место ДТП. По его словам, причиной аварии стало то, что водитель уснул за рулём.

Для справки

Статья 610. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, – влечет штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев. 

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