В Актау обвиняемый в изнасиловании шестилетней девочки попросил суда с участием присяжных заседателей

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Сегодня, 26 декабря, дело об изнасиловании шестилетней Виктории Мининой поступило в специализированный межрайонный уголовный суд Мангистауской области.
- Обвиняемый запросил суда с участием присяжных заседателей. Ведется отбор кандидатов, - сообщили в прокуратуре Мангистауской области.
Известно, что дело будет рассматриваться в середине января 2017 года. Оно содержит 11 томов. Обвиняемый будет предан суду по пяти статьям Уголовного Кодекса Республики Казахстан: статья 125 часть 2, пункт 5 «Похищение человека», статья 121 часть 4 «Насильственные действия сексуального характера», 120 часть 4 «Изнасилование», статья 99 «Убийство», статья 296 часть 2 «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта».
Напомним, шестилетняя девочка пропала в Актау 20 августа в районе магазина «Иваныч», расположенного в 1 микрорайоне в доме №29. Ребенка нашли спустя несколько часов в районе поселка Приморский и доставили в областную детскую больницу. Врачи подтвердили, что девочку изнасиловали.
Предполагаемый насильник шестилетней малышки был задержан и признан вменяемым. Им оказался 32-летний житель Актау, воспитывающий маленького сына. Защитника подозреваемому предоставило государство. Уголовное дело в отношении мужчины заведено по трем статьям: похищение человека, изнасилование и покушение на убийство.
Адвокат подозреваемого Намиг Велиев заявил, что свидетелей, которые видели его подзащитного с пострадавшей девочкой, нет. Сам он с первых дней, по словам адвоката, отрицает свою вину.
Родные изнасилованной шестилетней девочки заявили, что не намерены нанимать адвокатов и активно участвовать в судебном процессе над подозреваемым в преступлении.
Шестилетняя девочка, не приходя в сознание, 21 ноября скончалась в центре матери и ребенка в Астане. За жизнь ребенка больше двух месяцев боролись казахстанские и зарубежные врачи.
В пятницу, 23 декабря, прокуратура Мангистауской области передала дело об изнасиловании девочки в суд. Судебный процесс взял под личный контроль председатель суда Азат Избасаров.
Фото Ольги Ярославской
- Обвиняемый запросил суда с участием присяжных заседателей. Ведется отбор кандидатов, - сообщили в прокуратуре Мангистауской области.
Известно, что дело будет рассматриваться в середине января 2017 года. Оно содержит 11 томов. Обвиняемый будет предан суду по пяти статьям Уголовного Кодекса Республики Казахстан: статья 125 часть 2, пункт 5 «Похищение человека», статья 121 часть 4 «Насильственные действия сексуального характера», 120 часть 4 «Изнасилование», статья 99 «Убийство», статья 296 часть 2 «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта».
Напомним, шестилетняя девочка пропала в Актау 20 августа в районе магазина «Иваныч», расположенного в 1 микрорайоне в доме №29. Ребенка нашли спустя несколько часов в районе поселка Приморский и доставили в областную детскую больницу. Врачи подтвердили, что девочку изнасиловали.
Предполагаемый насильник шестилетней малышки был задержан и признан вменяемым. Им оказался 32-летний житель Актау, воспитывающий маленького сына. Защитника подозреваемому предоставило государство. Уголовное дело в отношении мужчины заведено по трем статьям: похищение человека, изнасилование и покушение на убийство.
Адвокат подозреваемого Намиг Велиев заявил, что свидетелей, которые видели его подзащитного с пострадавшей девочкой, нет. Сам он с первых дней, по словам адвоката, отрицает свою вину.
Родные изнасилованной шестилетней девочки заявили, что не намерены нанимать адвокатов и активно участвовать в судебном процессе над подозреваемым в преступлении.
Шестилетняя девочка, не приходя в сознание, 21 ноября скончалась в центре матери и ребенка в Астане. За жизнь ребенка больше двух месяцев боролись казахстанские и зарубежные врачи.
В пятницу, 23 декабря, прокуратура Мангистауской области передала дело об изнасиловании девочки в суд. Судебный процесс взял под личный контроль председатель суда Азат Избасаров.
Фото Ольги Ярославской