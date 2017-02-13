Сейчас на сайте
2551
объявления
  • Чип-тюнинг, 10 000 тенге
  • продам Колесо Forward Professional за 18 000 тенге
  • продам Радиатор кондиционера за 18 000 тенге
  • продам Педаль газа (gasfussheb) за 30 000 тенге
  • продам Генератор за 15 000 тенге
  • продам Омыватель фар за 20 000 тенге
  • продам Катер за 3 300 000 тенге
 

 
Понедельник, 13 Февраля
+1...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 323.3 KZT
  • €1 = 344.02 KZT
  • 1 RUB = 5.51 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 12:46

Просмотров: 1423

В Актау в отношении подозреваемой в избиении ребенка матери ведется досудебное расследование

Если вина женщины будет доказана, ее лишат родительских прав. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Фото Кадырбека Айдар улы
После жалоб соседей, которые рассказали о криках ребенка, доносившихся из квартиры, в отношении матери ведется досудебное расследование по части 1 статьи 140 УК РК (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, повлекшее по неосторожности причинение малолетнему тяжкого или средней тяжести вреда здоровью).

- В настоящее время проводится досудебное расследование. Если вина матери ребенка будет доказана, уполномоченные органы рассмотрят вопрос о лишении ее родительских прав, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Ранее соседи женщины пожаловались на крики ребенка. По словам жильцов дома, их соседка систематически избивала четырехлетнего сына.


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 14 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
ЕленаЕлена (Посетители) Сегодня, 15:56
Цитата: manwyk
Не зря же во всех фильмах маньяки очень зависимы

В кино есть еще нипадкупные милицыонеры защищающие бабушку с укропом. Нежные и доверчивые праститутки. Еще есть эльфы и хобиты. А еще в кино волк жрет красную шапку с бабкой. потом они живые из живота выползают. А не из кишечного тракта.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
albatros (Посетители) Сегодня, 14:42
А в отношении участкового будут какие-нибудь разбирательства? Почему его не накажут за бездействие?

Diomedea exulans
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • lefsha_q
  • trump
  • amina ami
 Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 14:27
Мама...Какое теплое,нежное и родное слово! МАМА! Мама любит свое дитя. Не спит,не ест,когда ребенку больно или плохо. Мама в любой момент отдаст себя,свою жизнь за дитя. Последний кусок отдаст. ОЧЕНЬ ЖАЛЬ. ОЧЕНЬ. Что не у всех детей есть МАМА!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Цеваот (Посетители) Сегодня, 14:21
Цитата: manwyk
Ребёнок не способен а таком возрасте

Цитата: manwyk
И может вырасти в Чикатило.

Цитата: manwyk
Не зря же во всех фильмах...


pomada
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
manwyk (Посетители) Сегодня, 14:15
Ребёнок не способен а таком возрасте осознавать последствие избиений и ради редких минут,когда мать в хорошем настроении может и пожелать остаться с матерью.И может вырасти в Чикатило.Не зря же во всех фильмах маньяки очень зависимы от матери,они с нею связаны намертво любовью смешанной с ненавистью.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
-1
  • manwyk
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Мария Коваленко
 Цеваот (Посетители) Сегодня, 13:27
Цитата: НЕТ
Или Вы считаете, что пусть все так и продолжается? Ведь сейчас , после всего происшедшего, мамаша еще больше озлобиться на дитя. И начнет его мутузить еще хлеще от злости. Раз она уже привыкла к этому образу жизни, вымещать свою злость и негатив на ребенка


Я считаю, что нужно в первую очередь учесть мнение ребёнка. Да и потом, раз встряхнули мамашу - может и возмётся за голову. Шанс нужно оставлять всегда. Так же отмечу, что детей бьют в основном (но не исключая) в семьях с малыми материальными доходами. Может быть мы сократим зарплату участковых и направим средства на поддерку малообеспеченных семей?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • бася
  • manwyk
 АДАЙ (Посетители) Сегодня, 13:22
Если заберут ребенка, правильно и сделают.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • ЕленаЕлена
 Цеваот (Посетители) Сегодня, 13:21
Цитата: ЕленаЕлена
Ниужели участковый атарвался от всех сваих интересненьких занятий и решил занятся прямыми должносными


Боже ж ты мой, а я думал, что этот вид людей уже давно исчез.. .
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
ЕленаЕлена (Посетители) Сегодня, 13:09
Ниужели участковый атарвался от всех сваих интересненьких занятий и решил занятся прямыми должносными обязанастями?! Не прошло и 2 лет! А я все голову ломала к чему в Актау снег пашел!

Цитата: НЕТ
Уж лучше пусть в приемной порядочной семье,

А что папашка ребенка? Апять напрягатся не желает? При живых радителях ребенка в чужие руки!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • бася
  • manwyk
 НЕТ (Посетители) Сегодня, 13:03
Цеваот,
Цитата: Цеваот
Вам лучше, или ребёнку?

В первую очередь- ребенку.
Или Вы считаете, что пусть все так и продолжается? Ведь сейчас , после всего происшедшего, мамаша еще больше озлобиться на дитя. И начнет его мутузить еще хлеще от злости. Раз она уже привыкла к этому образу жизни, вымещать свою злость и негатив на ребенка
 
Страницы:
 
1 2
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика