В Актау в отношении подозреваемой в избиении ребенка матери ведется досудебное расследование

Фото Кадырбека Айдар улы
После жалоб соседей, которые рассказали о криках ребенка, доносившихся из квартиры, в отношении матери ведется досудебное расследование по части 1 статьи 140 УК РК (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, повлекшее по неосторожности причинение малолетнему тяжкого или средней тяжести вреда здоровью).
- В настоящее время проводится досудебное расследование. Если вина матери ребенка будет доказана, уполномоченные органы рассмотрят вопрос о лишении ее родительских прав, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.
Ранее соседи женщины пожаловались на крики ребенка. По словам жильцов дома, их соседка систематически избивала четырехлетнего сына.
- В настоящее время проводится досудебное расследование. Если вина матери ребенка будет доказана, уполномоченные органы рассмотрят вопрос о лишении ее родительских прав, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.
Ранее соседи женщины пожаловались на крики ребенка. По словам жильцов дома, их соседка систематически избивала четырехлетнего сына.